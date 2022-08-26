محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا للوقوف على مستجدات سير العمل في عدد من المشروعات داخل المحافظة، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا،

واستمع المحافظ لشرح موجز حول نسب ومعدلات التنفيذ في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف الأحياء، فضلا عن معدلات العمل في رفع كفاءة عدد من الطرق والميادين.

ووجه المحافظ بتكثيف العمل في المشروعات بجميع الأحياء خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول، مشددا على التنسيق بين كافة المسؤولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، تمهيدا لافتتاح وتشغيل عدد من المشروعات قريبا.