طالبان تحظر العملات الرقمية في أفغانستان وتعتقل من يتعاملون بها

فرض البنك المركزي في أفغانستان حظرا في مختلف أنحاء البلاد على تداول العملات الرقمية الشهر الجاري، واعتقل نظام طالبان الحاكم عدة متعاملين بها خالفوا تعليمات حظر تداولها.

يأتي هذا القرار بعد أن اتجه بعض الأفغان إلى العملات الرقمية في محاولة للحفاظ على ثرواتهم والاحتفاظ بها بعيدا عن منال حركة طالبان، كما شاع استخدام هذه العملات كوسيلة لتهريب الأموال إلى داخل وخارج البلاد المنعزلة عن النظام المصرفي العالمي بسبب القيود المفروضة على طالبان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مقر الشرطة بمدينة هرات الأفغانية ويدعى سيد شاه سادات قوله: "صدرت لنا أوامر من البنك المركزي بمنع جميع المتعاملين والأفراد ورجال الأعمال من تداول العملات الرقمية المزيفة مثل العملة التي يشار إليها على نطاق واسع باسم (بيتكوين)".

وأضاف في تصريحات هاتفية أنه تم اعتقال 13 شخصا، وتم الافراج عن معظهم بكفالة، بينما تم إغلاق أكثر من عشرين شركة تتعامل في العملات الرقمية في هرات.

ويذكر أن هرات هي ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، وتعتبر مركزا لتداول العملات الرقمية، وتقع على بعد 120 كيلومترا من الحدود الإيرانية.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت في فبراير الماضي أنه سوف تدرس مدى إمكانية السماح بتداول العملات الرقمية وفق الممارسات المالية الإسلامية، في إطار مساعيها للبحث عن خيارات لإحياء اقتصاد البلاد المنهار.