سفير روسيا لدى سوخومي: إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في أبخازيا ليس ضمن الخطط الروسية

نفى السفير الروسي في أبخازيا، ميخائيل شورجالين، وجود خطط لدى بلاده لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في جمهورية أبخازيا.



وقال شورجالين، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، "إن أمن أبخازيا مكفول بالكامل من قبل قوات القاعدة العسكرية الروسية المشتركة السابعة وإدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي"، لافتا إلى تحسين عمل القوات الروسية في أبخازيا باستمرار.



وأضاف: "أن إنشاء قاعدة عسكرية روسية جديدة في أبخازيا ليس في خططنا، ولكن قد تجري تغييرات في الوظائف الحالية للقوات الروسية هناك"، مؤكدا أن مصحتي "سوخوم" و"سوخومسكي"، هما جزء من القاعدة العسكرية الروسية المشتركة السابعة، ولكنهما تعملان تحت إدارة رجال أعمال وتجار.



وكانت روسيا اعترفت باستقلال أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية في 26 أغسطس عام 2008.



كما اعترفت باستقلال أبخازيا، كل من نيكاراجوا وفنزويلا وناورو، وأعلنت سوريا الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 29 مايو عام 2018.