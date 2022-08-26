المعارضة التشيكية تدعو للتصويت بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء

أعلن زعيم أكبر حزب معارض في التشيك يوم الخميس أن رئيس الوزراء بيتر فيالا سيواجه تصويتا برلمانيا بحجب الثقة.

وتم تقديم اقتراح إلى مجلس النواب بحجب الثقة عن فيالا في ضوء ما يعتبره حزب "أنو" المعارض أن الحكومة فشلت في تقديم المساعدة الكافية لعامة المواطنين في مواجهة أزمة غلاء المعيشة المتصاعدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول حزب "أنو" إن حكومة فيالا تتجاهل مزاعم الفساد ضد حزب وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان والتي تشمل أموال من شركة النقل العام في براغ.

ولم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن، ومن غير المرجح أن تحظى هذه الخطوة بفرصة للنجاح نظرا لأن الحزب الديمقراطي المدني بزعامة فيالا يتمتع بأغلبية في البرلمان. وهناك حاجة إلى أغلبية بسيطة في المجلس لتمرير اقتراح بحجب الثقة بنجاح.

وتتولى براغ حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ولم يكن في تاريخ التشيك سوى اقتراح واحد ناجح لحجب الثقة، والذي حدث خلال رئاسة جمهورية التشيك الأولى للاتحاد الأوروبي في عام 2009، وأدى إلى الإطاحة بالحكومة المحافظة بزعامة ميريك توبولانيك.