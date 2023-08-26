قال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنّ التصريح الشهير للقيادي الإخواني صفوت حجازي «اللي هيرش مرسي بالمياه هنرشه بالدم» لم يقولها على وجه العبث بل كان يقصدها.

وأضاف خلال الجزء الثاني من حواره في برنامج «الشاهد»، على شاشة «إكسترا نيوز»، وعُرضت مساء الجمعة: «صفوت حجازي أحد كوادر التنظيم الإرهابي.. كادر خطر جدا، واستغل جامع الحصري للدعوة لأفكار الإخوان، ودوره لم يكن سهلا».

وأشار إلى أنه كانت هناك أدوار لشخصيات أخرى بعيدة عن المشهد تماما لكن كانت ترتبط بجماعة الإخوان، متابعا: «العناصر دي مش إخوان بس متعاطفين معاهم لكن التسجيلات فضحتهم، وبعضهم يُحاكمون حاليا».

وأوضح أنه كان حازما في إدارة جلسات محاكمة عناصر الإخوان، وروى قصة حدثت معه قائلا: «كان فيه محامي يترافع ومحامي زميله بيلغوش عليه، عشان نأجل القضية لكني رفضت.. أحسن حاجة أنك تستخدم القانون دون عدالة، متحاولش تعمل نفسك خبير في الشئون الدينية، وتدخل تناقش المتهم في الدين».

وتابع: «كلامنا معاهم بيكون في نطاق القانون فقط من حيث التهم والأدلة.. إنما هنتكلم عن فقه التقية وتحت تأثير أي مذهب، كما اتبعه بعض الزملاء، أنا مليش دعوة بالكلام ده».