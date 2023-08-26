4 دول تبدأ تدريبات بحرية مشتركة ردا على «هجوم صيني»

أجرت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، تدريبات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، وسط محاولات مستمرة من جانب الصين لعرقلة أنشطة الإمداد الفلبيية إلى مراكز عسكرية في المياه.

قالت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان، إن تدريبات الدول الأربع جاءت بعدما أطلقت سفينة تابعة لحرس السواحل الصينية مدافع المياه على قارب عسكري فلبيني بالقرب من منطقة «سكند توماس شول» التي تسيطر عليها مانيلا في بحر الصين الجنوبي في وقت مبكر من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن وزارة الدفاع قولها، في بيان، إن الهدف من التدريب هو تعزيز التعاون صوب تحويل منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى منطقة حرة ومفتوحة، وهو تصور تروج له طوكيو، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يواجه نفوذ بكين المتزايد في المنطقة.

وكانت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين قد عقدت أول اجتماع لوزراء دفاع الدول الأربع في يونيو الماضي في سنغافورة، حيث اتفق الوزراء على تعزيز التعاون الأمني من أجل تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادي لتكون حرة ومفتوحة.