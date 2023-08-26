التقرير الطبي لوفاة طفلة تناولت مبيدا حشريا أثناء لهوها في بولاق الدكرور: لا شبهة جنائية

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على ظروف الواقعة.

أمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير بذلك، وتبين من التقرير الطبي المبدئي أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في ذلك، وصرحت النيابة بدفن الجثة واستدعاء أسرتها لسؤالهم حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن الطفلة أثناء لهوها تناولت مبيدا حشريا بالخطأ دون أن يراها والديها ولقيت مصرعها في الحال، وبمجرد أن شاهدتها أسرتها قاموا بنقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذها لكن دون جدوى.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة النجدة، يؤكد مصرع طفلة إثر تناولها مادة سامة،

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تدعى "م.ا" تبلغ من العمر عامين، وبعمل التحريات تبين أن الطفلة توفيت نتيجة تناولها مبيدا حشريا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.