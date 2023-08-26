يوكوهاما يفوز على إف مارينوس في الدوري الياباني

فاز فريق يوكوهاما إف سي على ضيفه يوكوهاما إف مارينوس 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الياباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كاشيما انتلرز على البيركس نيجاتا 2 / صفر.

وسجل أهداف يوكوهاما إف سي اللاعبون كوتارو هاياشي في الدقيقة 36 وشو إتو في الدقيقة 53 وكارلوس جوستي، لاعب يوكوهاما إف مارينوس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 62، وكيوهي يوشينو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل سجل هدف يوكوهاما إف مارينوس أندرسون لوبيز في الدقيقة التاسعة.

ورفع يوكوهاما إف سي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد يوكوهاما إف مارينوس عند 50 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا.

وفي المباراة الثانية، فاز كاشيما انتلرز على البيركس نيجاتا بهدفين نظيفين سجلهما يوكي كاكيتا ويوما سوزوكي في الدقيقتين التاسعة و30.

ورفع كاشيما انتلرز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد البيركس نيجاتا عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.