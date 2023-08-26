«الأهلى ممكن»: 3 مليارات جنيه حجم التحصيلات الخاصة بالشركة شهريًا

قال مهاب جمال رئيس القطاع التجارى وتطوير الأعمال بشركة الأهلى ممكن، إن حجم التحصيلات الخاصة بالشركة وصل إلى 3 مليارات جنيه شهريا ووصلت عدد نقاط البيع إلى 90 الف نقطة بمختلف محافظات الجمهورية.

أضاف أن الشركة تتميز بحجم أعمالها وقائمة خدماتها المتنوعة والتى تسعى لتقديم خدمات دفع آمنة وسهلة وسريعة للمستهلكين فى السوق المصرية.

وحصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية لتحصيل اقساط شركات الـتأمين وقد تم التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة الشركة الرائدة فى قطاع التأمين كأول شركة يتم التعاون معها فى قطاع التأمين وتم التعاقد مع جامعة عين شمس لتحصيل المصروفات الدراسية للطلاب والدراسات العليا وكذلك عدد كبير من شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر كالجمعية المصـريـة لمساعدة صغار الصناع والحرفيين وجمعية المبادرة والخير وبلدى وإنجاز وسنده مما يعكس رؤية الشركة فى اعتمادها على الخدمات التى تلبى احتياجات مختلف الفئات من العملاء.