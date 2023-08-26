تعهدت السلطات الهندية، السبت، باتخاذ إجراءات بعد أن أمرت معلمة مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل مسلم لهم، في واقعة وثّقها مقطع فيديو، وأثارت غضبا واسعا.



وتظهر لقطات الحادث، معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر سبع سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب، وفق وكالة فرانس برس.



وسُمع صوت المعلمة، وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيا: «لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة».



وأضافت: «ابدأوا بضربه على الخصر (..) وجهه يتحول إلى اللون الأحمر».





A Hindu teacher in India instructed her students to slap a seven-year-old Muslim classmate in Uttar Pradesh.



Saare jahan se acha hindustan humara.👏👏👏#shameful #muslimstudent pic.twitter.com/AGvsm259XE — Sabir Amaan Qadri (@sabiramaan0786) August 26, 2023



من جانبه، أكد مفتش الشرطة ساتيانارايان براجابات أنه تم التحقق من اللقطات، وصرح في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد المعلمة.



بينما قدم والد الطفل دعوى لدى الشرطة في منطقة مظفرناغار حيث وقع الحادث، بحسب بيان منفصل.



وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.



ويبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.