أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية، وذلك بعد حادث تحطم طائرة يُعتقد أنه أودى بحياة رئيس المجموعة يفجيني بريجوجين.

ووقع بوتين، أمس الجمعة، مرسوماً من شأنه سريان التغيير بأثر فوري، وذلك بعدما قال الكرملين إن تلميحات الغرب إلى أن بريجوجين قتل بأوامر منه "محض كذب"، بحسب وكالة "رويترز".

وأحجم الكرملين عن تأكيد وفاة بريجوجن بشكل قاطع، وأشار إلى ضرورة انتظار نتائج فحص جثث قتلى الحادث.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن بريجوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت مساء الأربعاء، شمال غربي موسكو، ولم ينج أحد ممن كانوا على متنها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريجوجن لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.

وأرسل بوتين، الخميس الماضي، تعازيه إلى أسر القتلى، متحدثاً عن بريجوجين بصيغة الماضي.

وقال بوتين، إن "المعلومات الأولية" تشير إلى أن بريجوجين وكبار معاونيه في فاجنر قُتلوا جميعا، وأثنى على بريجوجين، لكنه قال أيضا إنه اقترف بعض "الأخطاء الفادحة".

واعتبرت "رويترز"، أن أوامر بوتين لمقاتلي فاجنر وغيرهم من المتعاقدين في المجموعات العسكرية الخاصة بالقسم الإلزامي على الولاء خطوة واضحة لإخضاع هذه المجموعات لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.

ويلزم المرسوم الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت أي شخص يؤدي مهمة لصالح الجيش أو يدعم ما تسميها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا بأداء قسم الولاء الرسمي لروسيا.

ووصف المرسوم قسم الولاء بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن ديباجة القسم تعهدا باتباع أوامر القادة وكبار الزعماء بدقة.

وكان بعض الساسة والمعلقين الغربيين قد أشاروا دون تقديم أدلة، إلى أن بوتين أمر بقتل بريجوجين عقاباً له على التمرد الذي شنه في 23 و24 يونيو ضد القيادة العسكرية الروسية، والذي كان يشكل أيضاً أكبر تحد يواجهه بوتين منذ توليه السلطة في 1999.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس الجمعة، إن هذا الاتهام وغيره من الاتهامات الكثيرة غير صحيحة.