إيهاب عبدالعال: التركيز على الكَيْف وجذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع يساهمان في تحقيق إيرادات 30 مليار دولار سنويا

نطالب بتفعيل قرار رئيس الوزراء بعدم فرض رسوم أو ضرائب على القطاع السياحى دون الرجوع إليه

• انتعاشة قوية للسياحة الثقافية فى عز «الصيف» لأول مرة.. وتوقعات بطفرة فى إشغالات فنادق الصعيد خلال الشتاء

• العرب يتجهون إلى شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى بسبب زيادة أسعار فنادق القاهرة

قال إيهاب عبدالعال عضو غرفة شركات السياحة وأمين عام جمعية السياحة الثقافية إن السياحة فى الصعيد تشهد حاليا انتعاشة غير مسبوقة فى عز الموسم الصيفى الذى كان يتم فيه إغلاق معظم الفنادق العائمة والثابتة بصعيد مصر، مشيرا إلى أن إشغالات فنادق الصعيد تتراوح حاليا ما بين 60% إلى 70% من جنسيات «جنوب شرق آسيا اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا والهند وأمريكا اللاتينية وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية»، وهو ما لم يحدث من قبل خلال السنوات الماضية.

وتوقع حدوث طفرة فى إشغالات فنادق الصعيد خلال الموسم الشتوى المقبل، وفقا للحجوزات والتعاقدات التى أبرمتها شركات السياحة المصرية مع نظيرتها الأجنبية «هناك طلب من العديد من الدول لتسيير رحلات لمدن الصعيد السياحية خلال الشتاء ولا سيما من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان» على حد قوله.

وتوقع عبدالعال أن يزور الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحى الشتوى أعداد غير مسبوقة.

وأشار عبدالعال فى حديثه لـ «مال وأعمال الشروق» إلى أن الإحجام عن السفر خلال فترة جائحة كورونا التى استمرت على مدار ثلاث سنوات متتالية جعل الحركة السياحية تعود مجددا بقوة إلى جميع المدن السياحية المصرية وهو ما يتطلب بذل الجهود لجذب المزيد من السائحين من ذوى الإنفاق المرتفع والبحث عن الكيف وليس الكم وهو ما يساهم فى تحقيق مستهدف الدولة بتحقيق إيرادات سنوية من القطاع تصل إلى 30 مليار دولار.

وتتصدر المملكة العربية السعودية حسب عبدالعال الترتيب الأول فى الدول العربية الأعلى إنفاقا بالنسبة للسائحين الوافدين بـ31 مليار دولار تليها دبى بـ27 مليار دولار ومصر ما زالت لم تتخط الـ15 مليار دولار فى الإيرادات السياحية بمتوسط إنفاق ألف دولار للسائح وهو معدل غير مناسب للإمكانيات والمقومات السياحية التى تتمتع بها مصر بالمقارنة بدول أخرى معدل إنفاق السائح فيها إلى أكثر من أربعة أضعاف هذا المعدل للسائح الوافد لمصر.

وأضاف أن السياحة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف الذى تسعى إليه الدولة وهو تحقيق 30 مليون سائح يجلبون إيرادات تتجاوز 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وتقوم بتجهيز البنية الأساسية اللازمة لذلك خاصة الطرق المؤدية للمناطق السياحية التى تشهد طفرة كبيرة فى كافة الخدمات.. لافتا إلى ضرورة أن تتدخل الدولة بقوة نحو توفير الطاقة الفندقية اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال توفير وتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء وتطوير المشروعات السياحية الجديدة والقائمة فعليا.

وأوضح أن المطارات السياحية السبعة سواء فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم والعلمين ومطروح تحتاج إلى تطوير شامل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى العالم. لافتا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشرى فى قطاعى السياحة والطيران للمساهمة فى تحقيق طفرة كبيرة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن لدينا عجزا كبيرا فى أسطول النقل السياحى منذ عام 2013 وحتى الآن لم يتم فتح استيراد أتوبيسات وسيارات سياحية وأصبح الأسطول متهالكا وقديما.. لافتا إلى أننا تقدمنا بمقترح للجهات الحكومية المعنية بفتح الاستيردات للأتوبيسات السياحية المستعملة التى مر عليها عام بعد الصنع ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.. موضحا أن سعر الأتوبيس السياحى «إنتاج محلى» وصل إلى 8.5 مليون جنيه بينما لا يتعدى سعر المستعمل 3 ملايين جنيه، مؤكدا أن السائح يهتم بوجود وسيلة سفر آمنة ومريحة.

وطالب عبدالعال بضرورة تفعيل قرار اللجنة العليا للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى تضم جميع الجهات الحكومية المعنية والمتصلة بالقطاع بعدم فرض أى رسوم أو ضرائب جديدة على قطاع السياحة «جميع المنشآت السياحية والفندقية» إلا بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء شخصيا.

وطالب عبدالعال بضرورة النظر فيما يفرض على القطاع من رسوم فعلى سبيل المثال فإن رسوم تأمين الفنادق العائمة وصلت إلى نصف مليون جنيه فى العام، كما أن هيئة حماية أملاك الدولة رفعت رسوم مراسى الفنادق العائمة من ٢٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه فى العام، كما قامت حماية النيل برفع رسوم المراكب العائمة فى اليوم الواحد من ٢٧٥ جنيها إلى ٨٧٥ جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم حماية الشواطئ والضرائب العقارية إلى أرقام قياسية.

كما طالب عضو غرفة شركات السياحة بضرورة الإسراع بتطبيق القانون الموحد للسياحة الخاص بجميع المنشآت السياحية والفندقية الذى نادى به القطاع منذ سنوات والذى لن يكون له قيمة إلا ببدء التنفيذ الفعلى، مشيرا إلى أن اللائحة الخاصة بهذا القانون لم تصدر حتى الآن؛ حيث إنه ما زال معروضا على مجلس الدولة؛ لأن هناك بنودا مخالفة للدستور خاصة فيما يتعلق بفرض رسوم بدون قانون من بعض الجهات الحكومية على القطاع السياحى، مشددا على أهمية تنسيق العلاقات بين السياحة والجهات الحكومية الأخرى حتى لا يتسبب تضارب القرارات فى تطفيش المستثمر الأجنبى.

وكشف إيهاب عبدالعال أن الجنيه الذى يحصل عليه القطاع السياحى من الإيرادات المحققة يخصم منه ٦٨ قرشا رسوما وضرائب للجهات الحكومية المعنية تحصل من القطاع والباقى وهو ٣٢ قرشا يتم دفع مرتبات العاملين وجميع الالتزامات الأخرى وكذلك أرباح المستثمرين.. متسائلا كيف يكون السبيل لتشجيع المستثمرين على ضخ أموال فى استثمارات جديدة داخل القطاع.

وأشار إلى أن الكثير من الكيانات الاستثمارية بدأت تعزف عن ضخ استثمارات جديدة بالقطاع وتقوم حاليا بإعادة النظر فى ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الهام بسبب كثرة الرسوم التى يتم دفعها عند إنشاء مشروعات جديدة والتى تزيد عن تكلفة إنشاء المشروع نفسه.

وحسب عبدالعال الاتحاد العام للغرف السياحية هو الجهة الوحيدة التى تستطيع تنظم أى زيادة فى الرسوم؛ لأن شركات السياحة تتعامل مع منظمى رحلات سياحة أجنبية بعقود مسبقة فأى زيادة تفرض بشكل مفاجئ تقع على الشركات السياحية المصرية فقط ولا نستطيع المطالبة بها بعد إبرام العقود مع الأجانب لذلك يجب الرجوع له قبل أى زيادة يتم فرضها على القطاع السياحى؛ حيث تم فرض مبالغ بعد إبرام التعاقدات وتطبيقها بأثر رجعى.

وحول حركة السياحة العربية التى تشهد انتعاشا خلال الموسم الصيفى الحالى قال إيهاب عبدالعال إن السائحين العرب بدأوا يتجهون إلى المدن السياحية بشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى وتركوا القاهرة التى كانت الخيار الأول أمامهم طوال السنوات الماضية خاصة فى فصل الصيف بسبب زيادة الأسعار المبالغ فيها من وجهة نظرهم لفنادق القاهرة خلال الفترة الأخيرة والتى وصل فيها سعر الغرفة فى أحد فنادق القاهرة الكبرى إلى 1200 دولار فى الليلة. مشيرا إلى أن أسعار فنادق القاهرة بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا بسبب انخفاض الطلب عليها خلال الموسم الصيفى الحالى.