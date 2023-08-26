ميدو يطالب بعودة الجماهير للمدرجات

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بضرورة عودة الجماهير للمدرجات في الدوري المصري الموسم المقبل، مشددًا أن كورة من غير جمهور زي مسرح بدون جمهور.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" نفسي الموسم ده يكون البداية الحقيقة لعودة الجماهير للمدرجات بشكل طبيعي ويكون فيه فعلا نية من الجميع على عودة مدرجاتنا كاملة العدد".

أضاف ميدو:" مفيش كورة من غير جمهور زي ما مفيش مسرح من غير جمهور، لو أي ممثل طلع يمثل على المسرح ومالاقاش جمهور لا يمكن يعرف يمثل!!".

أشار ميدو:" نفس الحال في الكورة بالظبط اتمنى المسؤولين يكونوا فاهمين الكلام ده أن موضوع غياب الجماهير ده مأثر على اللاعيبة ومأثر على تطور لاعيبة كتير كان ممكن يكونوا أحسن من كده بكتير!!".