زيلينسكي: فصل الخريف سيكون حافلا بالفعاليات الدبلوماسية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تقوم بالإعداد لفعاليات دولية خلال فصل الخريف واتخاذ خطوات جديدة مع الشركاء.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، عن زيلينسكي قوله في كلمة بالفيديو مساء الجمعة: "نقوم بالإعداد لفعاليات دولية جديدة في الخريف، وخطوات جديدة في العلاقات مع الشركاء، من أجل تقوية أوكرانيا. الخريف سيكون حافلا بالفعاليات الدبلوماسية".

وأشار زيلينسكي، إلى أن كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الشركاء، تم البدء بالفعل في تنفيذها.

وحث الرئيس الأوكراني، الحلفاء على الإسراع بتسليم بلاده الطائرات المقاتلة طراز "إف-16"؛ لإجبار القوات الروسية على التراجع.

وقال: "هدفنا هو الاقتراب من الوقت الذي ستساعدنا فيه /إف-16/ في إبعاد الإرهابيين الروس، بأسرع ما يمكن".

ووافقت الدنمارك وهولندا مطلع هذا الأسبوع على تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، عقب زيارتين قام بهما زيلينسكي لهاتين الدولتين.

وأصبحت النرويج ثالث دولة تتعهد بتسليم الطائرة إلى كييف، بعد أن زار رئيس الوزراء يوناس جار العاصمة الأوكرانية أول أمس الخميس.

وفي المجمل، جرى التعهد بتسليم عشرات الطائرات، لكن لم يتحدد موعد التسليم على وجه الدقة.

وبهذه الطائرات المقاتلة، تريد أوكرانيا زيادة قوة هجومها المضاد في مواجهة الهجمات الروسية وتحقيق حماية أفضل لمجالها الجوي.

وأوضح زيلينسكي: "فريقنا الدولي يعمل على توسيع مهام التدريب قدر الإمكان.. جيشنا يُعد البنية التحتية بأسرع ما يمكن ويرسل طيارين ومهندسين للتدريب. يجب أن نتأكد أن أوكرانيا مستعدة تماما".

وذكر زيلينسكي، بعد محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أول أمس أن الولايات المتحدة منخرطة أيضا في تدريب الطيارين والمهندسين.

وقال: "سيكون هناك المزيد من الأنباء في هذا المجال ومجالات أخرى".