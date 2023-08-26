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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحلفاء على الإسراع بتسليم الطائرات المقاتلة إف-16 لإجبار القوات الروسية على التراجع.

وقال في مقطع مصور منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة: «هدفنا هو الاقتراب من الوقت الذي ستساعدنا فيه إف-16 في إبعاد الروس بأسرع ما يمكن».

ووافقت الدنمارك وهولندا - مطلع الأسبوع المنصرم - على تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، عقب زيارتين أجراهما زيلينسكي لهاتين الدولتين.

وأصبحت النرويج ثالث دولة تتعهد بتسليم الطائرة إلى كييف، بعد أن زار رئيس الوزراء يوناس جار العاصمة الأوكرانية أمس الأول الخميس.

وفي المجمل، جرى التعهد بتسليم عشرات الطائرات، لكن لم يتحدد موعد التسليم على وجه الدقة.

وبهذه الطائرات المقاتلة، تريد أوكرانيا زيادة قوة هجومها المضاد في مواجهة الهجمات الروسية وتحقيق حماية أفضل لمجالها الجوي.

وأوضح زيلينسكي: «فريقنا الدولي يعمل على توسيع مهام التدريب قدر الإمكان.. جيشنا يُعد البنية التحتية بأسرع ما يمكن ويرسل طيارين ومهندسين للتدريب. يجب أن نتأكد أن أوكرانيا مستعدة تماما».

وذكر زيلينسكي بعد محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول الخميس، أن الولايات المتحدة منخرطة أيضا في تدريب الطيارين والمهندسين. وقال: «سيكون هناك المزيد من الأنباء في هذا المجال ومجالات أخرى».