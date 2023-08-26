موزمبيق: مقتل إرهابي بارز في عملية عسكرية

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قال مسؤول عسكري كبير في موزمبيق اليوم الجمعة، إن الزعيم الإرهابي ابن عمر، قتل في عملية عسكرية في شمال البلاد.

ويعتبر عمر زعيم فرع تنظيم الدولة "داعش" في البلاد، الواقعة بجنوب شرقى أفريقيا، منذ عام 2017.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فى موزمبيق يواكيم مانجراس، إنه إضافة إلى عمر، قُتل أو أُسر أعضاء كبار آخرون للتمرد.

ووصفت الحكومة مقتل عمر بأنه لحظة بالغة الأهمية في معركة مستمرة منذ سنوات في مواجهة الإرهاب الجهادي.

وشهدت منطقة كابو ديلجادو بشمال البلاد، على الحدود مع تنزانيا، أعمال عنف إرهابية طوال السنوات الست الماضية.

وصنفت الولايات المتحدة عمر بأنه "زعيم إرهابي" في عام 2021.