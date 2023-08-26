طهران: الجهود جارية للافراج عن المصور الإيراني المحتجز بأفغانستان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن استمرار المساعي الدبلوماسية للإفراج عن مصور إيراني محتجز في أفغانستان، معربا عن أمله في أن يتم تسليمه إلى السفارة الإيرانية في كابول في غضون ساعات.

وكتب أمير عبداللهيان على صفحته الشخصية في موقع «إكس»، يوم الجمعة، أن المساعي الدبلوماسية والقنصلية المكثفة جارية للإفراج عن مصور وكالة «تسنيم» محمد حسين ولايتي المحتجز لدى السلطات الافغانية.

وكان المصور الإيراني محمد حسين ولايتي قد اعتقل في مطار كابول يوم السبت الماضي في طريق عودته إلى إيران، بعدما مكث في كابول لمدة عشرة أيام.

ودخل المصور الصحفي إلى أفغانستان جوا وبصورة قانونية، إلا أن سلطات طالبان لم تقدم أي إيضاحات حول اسباب احتجازه، رغم استفسار الجانب الإيراني ومتابعته، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).