قال الباحث السياسي محمد عمر عثمان، إن النيجر تشهد كل يوم حدثًا جديدًا في الساحة الميدانية، موضحًا أن هناك حالة ترقب لحرب متوقعة، يمكن أن تأتي من مجموعة «إيكواس»، أو من فرنسا وحلفائها.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «تابعنا البيانات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعطاء مهلة 48 ساعة للسفير الفرنسي والولايات المتحدة.. النيجر الآن تريد من يقف بجانبها».

وتابع: «أمريكا أرسلت سفيرتها قبل فترة وجيزة، وهناك إجراءات لدخول الولايات المتحدة في الساحة؛ لأن هناك قوة موازية للولايات المتحدة، فروسيا أيضًا تريد الدخول في الساحة، لذلك فإن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين ليس مناسبًا في هذا الوقت للنيجر».

وأوضح أن النيجر بدأت تحشد حلفاءها من مالي وبوركينا فاسو للوصول إلى الميدان، مشيرا إلى أن هناك متغيرات دولية على الساحة، متابعا: «الدول الإفريقية المستعمرة فرنسيًا لا تساوي أمام فرنسا شيئًا، ولا تستطيع إعلان شيء بدون أن يكون لها ظهر قوي».