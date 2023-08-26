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يبدأ رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، غدا الأحد، زيارة رسمية إلى فيتنام بدعوة من نظيره الفيتنامى فام مينه تشينه، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

وتأتي الزيارة التي تمتد ثلاثة أيام في الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الثنائية والذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية لهما.

وستكون هذه أول زيارة لرئيس الوزراء لي هسين لى فيتنام منذ 2018، عندما كان في هانوي لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتأتى الزيارة كرد على الزيارة الرسمية إلى سنغافورة التى قام بها تشينه في فبراير، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء اليوم.

والتقى الزعيمان أيضا في قمة آسيان في مايو بمدينة لابوان باجو بإقليم إيست نوزا تينجارا الإندونيسى .