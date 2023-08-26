 غدا.. رئيس وزراء سنغافورة يبدأ زيارة رسمية لفيتنام - بوابة الشروق
السبت 26 أغسطس 2023 11:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟



النتـائـج تصويت

غدا.. رئيس وزراء سنغافورة يبدأ زيارة رسمية لفيتنام

د ب أ
نشر في: السبت 26 أغسطس 2023 - 10:36 م | آخر تحديث: السبت 26 أغسطس 2023 - 10:36 م

يبدأ رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، غدا الأحد، زيارة رسمية إلى فيتنام بدعوة من نظيره الفيتنامى فام مينه تشينه، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

وتأتي الزيارة التي تمتد ثلاثة أيام في الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الثنائية والذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية لهما.

وستكون هذه أول زيارة لرئيس الوزراء لي هسين لى فيتنام منذ 2018، عندما كان في هانوي لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتأتى الزيارة كرد على الزيارة الرسمية إلى سنغافورة التى قام بها تشينه في فبراير، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء اليوم.

والتقى الزعيمان أيضا في قمة آسيان في مايو بمدينة لابوان باجو بإقليم إيست نوزا تينجارا الإندونيسى .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك