استقالة مدير المتحف البريطاني وسط تحقيق بشأن سرقة قطع أثرية

استقال هارتفيج فيشر مدير المتحف البريطاني، الذي يضم قطعا أثرية من مختلف أنحاء العالم، بعدما اعترف أن المتحف لم يتعامل بشكل شامل كما كان ينبغي فيما يتعلق بتحذيرات في عام 2021، بشأن قطع أثرية مسروقة.

وتأتي مغادرة فيشر للمتحف بعدما اتضح الأسبوع الماضي، أنه تم التأكد من أن بعض القطع من مجموعته «مفقودة أو مسروقة أو تالفة»، مما دفع الشرطة إلى بدء تحقيق في القضية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن مجلس أمناء المتحف قبل استقالة فيشر، وقال وزير المالية سابقا جورج اوزبورن، رئيس مجلس الأمناء، إن فيشر تعامل بشرف وأنه لم يشك أحد على الإطلاق في نزاهة هاتفيج أو اخلاصه لعمله أو حبه للمتحف.

من جانبه، قال فيشر، وهو مؤرخ فنون ألماني، في بيان: «خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أراجع بالتفصيل الأحداث المرتبطة بسرقات من المتحف والتحقيق فيها».

وأضاف: «من الواضح أن المتحف البريطاني لم يستجب بشكل شامل كما كان ينبغي فيما يتعلق بالتحذيرات في عام 2021، ومع المشكلة التي ظهرت الآن بالكامل».

وتابع: «المسئولية عن هذا الفشل يجب أن تقع في نهاية الأمر على عاتق المدير».

وكانت تقارير قد أفادت قبل أيام، بأن عدد القطع الأثرية التي سرقت من المتحف البريطاني في لندن يقترب من ألفي قطعة، ويعتقد أن القيمة الإجمالية للقطع المفقودة تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية.

وأعلن المتحف البريطاني - الأسبوع الماضي - أنه تم فصل أحد الموظفين، دون الإفصاح عن اسمه، بعدما تأكّد فقدان أوسرقة أو تلف بعض المقتنيات من مجموعته.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية، إن المتحف لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضد الموظف المذكور، وإن الشرطة تحقق في الامر ولكنها لم تقم بأي اعتقالات.

ولم يحدد المتحف عدد القطع المسروقة، أو تفاصيل القطع المفقودة، واكتفى بالقول إنها قطع صغيرة، تشمل "مجوهرات ذهبية وأحجارا شبه كريمة وقطعا زجاجية يعود تاريخها إلى القرن الـ 15 قبل الميلاد إلى القرن الـ 19 الميلادي.

ويعتقد الآن أن عدد القطع المسروقة «أكثر من ألف»، وأنها تقارب ألفي قطعة، وأن قيمتها تصل إلى "ملايين الجنيهات الإسترلينية، حسبما أفادت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية.

وأعلن المتحف في وقت سابق، أن القطع الأثرية لم تعرض مؤخرا للجمهور وأنه تم الاحتفاظ بها داخل أحد المخازن، مؤكدا أنها كانت تستخدم بشكل أساسي في مجال الأبحاث والعمل الأكاديمي.