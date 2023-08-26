رئيس لجنة مكافحة كورونا: الوضع الوبائي مستقر والحالات المرصودة بسيطة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن وزارة الصحة لم تُغير البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا منذ ظهور متحور «أوميكرون».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الطبيب المختص هو المسئول عن تحديد العلاج للمرضى، منوهًا أن الدواء المستخدم في العلاج يختلف باختلاف الحالة.



وأوضح أن الوزارة عند تعاملها مع أي متحور تنظر إلى 5 عوامل، أبرزها: شدة انتشار المرض، ومدى هروبه من المناعة، ومدى قدرة الكواشف المستخدمة على التشخيص واكتشاف المرض، وقوة اللقاحات.



وأكد أن البروتوكول العلاجي المستخدم في علاج كورونا على مستوى العالم ثابت، منذ ظهور متحور «أوميكرون»، قائلًا إن «الأدوية الموجودة تتسم بالفاعلية والأمان على صحة المريض».



ونوه أن المضادات الحيوية ضمن البروتوكول العلاجي، تستخدم في حالات معينة وليس على وجه العموم، لافتًا إلى أن جميع البروتوكولات المتداولة لعلاج كورونا على مواقع التواصل غير صحيحة بالمرة، خاصة أن الوزارة توقفت عن استخدام الأدوية المذكورة بها منذ فترة.



وأشار إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، كما أن الحالات المرصودة بسيطة، متوجهًا بالشكر إلى قطاع الطب الوقائي الذي أعلن بشفافية عن دخول متحور «EG.5»، بمجرد رصده في البلاد.