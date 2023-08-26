بانشيرو يقود المنتخب الأمريكي للفوز على نيوزيلندا في كأس العالم للسلة

سجل باولو بانشيرو 21 نقطة بعد مشاركته كبديل، وأضاف أنتوني إدواردز 14 نقطة ليقودا المنتخب الأمريكي للفوز على نيوزيلندا 99 / 72 اليوم السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب "مول أوف آسيا أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 .

وسجل كل من جارين جاكسون جونيور وأوستين ريافيس 12 نقطة للمنتخب الأمريكي، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم لست مباريات متتالية هذا الصيف، علما بأن أول خمس مباريات كانت ودية.

وأنهى المنتخب الأمريكي الربع الأول متقدما 19 / 18 واستمر تقدمه في الربع الثاني بنتيجة 26 / 18 وأكد على تفوقه في الربع الثالث بنتيجة 31 /22 قبل أ، ينهي الربع الرابع 23 / 14.

ويسعى المنتخب الأمريكي للتويج بلقب هذه البطولة للمرة السادسة، لنسيان حصوله على المركز السابع في نسخة البطولة التي أقيمت قبل أربعة أعوام في الصين.

وفي مباراة أخرى، تغلب المنتخب اليوناني على نظيره الأردني92 / 71 . وتفوق المنتخب اليوناني على نظيره الأردني بنتيجة 19 / 14 و27 / 19 و20 / 27 و26 / 11 ليحقق أول فوز له في المجموعة الثالثة.

وكان جيانوليس لارنتزاكيس أبرز عناصر المنتخب اليوناني خلال المباراة حيث سجل 19 نقطة للفريق.

بينما تألق اللاعب الأمريكي الأصل روندا هوليس جيفرسون ضمن صفوف المنتخب الأردني بشكل كبير وسجل للفريق 24 نقطة.

وتحتضن الفلبين واليابان وإندونيسيا منافسات كأس العالم 2023 لكرة السلة اعتبارا من أمس وحتى العاشر من سبتمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا يتنافسون في ثماني مجموعات.