روسيا تتدرب على «التصدي لسفن أجنبية» في القطب الشمالي

أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، اليوم السبت، بأنّ الأسطول الشمالي الروسي أجرى تدريبات في بحر بارنتس هذا الشهر، على منع مرور السفن غير الحاصلة على تصاريح، والسفن الأجنبية.

وذكرت الوكالة، نقلا عن الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، أن المدمرة (فايس-أدميرال كولاكوف) تدربت على التصدي لتحركات «سفينة دخيلة»، في مياه المحيط القطبي الشمالي، قبالة السواحل الشمالية للنرويج وروسيا.

وقالت إنّ التدريبات بدأت في العاشر من أغسطس الماضي، دون الإشارة إلى موعد انتهائها.

وأضافت أنّ الأسطول يعتزم إجراء المزيد من التدريبات للدفاع عن المناطق الجزرية والقارية الروسية في القطب الشمالي، وكذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية وأنشطة اقتصادية بحرية روسية أخرى في منطقة القطب الشمالي.