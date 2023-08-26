وليد نبيل الحلفاوي: نصيحة والدي بعدم دخول الوسط الفني كانت على حق

قال المخرج وليد الحلفاوي، إنّ والده الفنان نبيل الحلفاوي كان على حق عندما طالبه بعدم الالتحاق بالوسط الفني نظرا لصعوبته وما يثيره من إرهاق.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر شاشة «النهار»، اليوم السبت، أن والده قلقه عليه رفقة شقيقه خالد عن التحاقهما بالوسط الفني، وأنه لا يزال قلقا حتى الآن، لكن هذه الحالة ممزوجة بالفرحة بأي نجاح يحققانه.

وأكّد أن ظروف الفن في مصر مختلفة عن الكثير من المناطق الأخرى، وتتسم بالصعوبة بشكل كبير، لدرجة أنها تقضي على الحياة الشخصية.

وأرجع هذه الضعوط، لكونها أحد الأسباب التي أخّرت زواجه حتى الآن، غير أنه أبدى انفتاحا على هذه الخطوة، شريطة أن يكون الطرفان على استعداد لتحمل عيوب بعضهما البعض.

وأشار إلى أنّه ينجذب كثيرا للأعمال الكوميدية كونها تكون عامل جذب قوي للجمهور، مؤكدا أن الفن هو تقديم الرسالة للجمهور لكن بشكل ممتع.

وتحدث عن فيلمه الجديد «وش في وش»، قائلا إن فكرته التي تدور حول التدخل في شئون الآخرين، مهمة وتلفت نظره منذ فترة طويلة، ويرغب في تسليط الضوء عليها.

وذكر أن رسالة العمل تتمحور حول على تدخل طرف ثالث بين طرفين قد يكون ضارا بالعلاقة.