أعلنت لجنة الحراك المدني في محافظة السويداء السورية، مساء اليوم السبت، استمرار الاعتصامات في المحافظة وإغلاق كل المقرات الحزبية في المحافظة، اعتبارا من غدا الأحد.

وقالت لجنة الحراك في بيان حمل الرقم (3) إن "انتفاضة السويداء مستمرة وقد اتخذ نشطاء الحراك القرارات التالية التي سنعمل على تنفيذها بشكل كامل في الايام المقبلة، أولا، الحراك مستمر بشكله السلمي الحضاري المطالب بتغيير النظام، وتطبيق القرار رقم 2254 لتحقيق السلام المستدام.

وتابع البيان "ثانيا، إغلاق فرع حزب البعث، وكافة المقرات الحزبية في السويداء، وفي مدن وبلدات وقرى المحافظة، تجنبا لأي تنظيم لأعمال تخريبية من قبل النظام السوري".

وأضاف "ثالثا، حماية كافة الدوائر الحكومية من أي أعمال سرقة وتخريب وأي تهديدات أمنية من خلال لجان محلية، ورابعا، تلبية دعوات أصحاب المحلات والمصالح التجارية للإضرابات احتجاجا على ارتفاع الأسعار الجنوني والتدرج بالاضرابات دون الإضرار بمصالح أهالي السويداء.

وتابع البيان "خامسا، حماية الطرقات والساحات من قبل لجان محلية في القرى والمدن بمحافظة السويداء من أي أعمال أو تهديدات عسكرية تهدد الحراك والأهالي في المحافظة، وسادسا، حماية طريق دمشق السويداء مع وضع أولوية لعبور شحنات الطحين والأغذية والأدوية والمحروقات، والحالات الانسانية والصحية".

وكانت الكثير من المدن والبلدات في عموم المناطق السورية شهدت أمس الجمعة خروج مظاهرات تنادي بإسقاط النظام وتأييد للإضراب الذي تشهده محافظة السويداء.

جدير بالذكر أن السويداء منطقة درزية بجنوب سوريا ، عادة ما تدعم حكومة الرئيس بشار الأسد، والدروز، وهم أقلية في سوريا، هم فرع من الإسلام الشيعي.

وشهدت تلك المنطقة احتجاجات متكررة في الشوارع على الأزمات الاقتصادية خلال العامين الماضيين.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر، يوم الثلاثاء قبل الماضي، مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100% وأعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة 150 إلى 200%