مسئول باتحاد الصناعات: 50% زيادة في شراء المصريين للذهب خلال النصف الأول من العام الجاري

أفاد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، بارتفاع إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير حتى يونيو) إلى 33.5 طن؛ بنسبة زيادة بلغت نحو أكثر من 50 %.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أن متوسط عمليات الشراء الطبيعية تبلغ حوالي 29 طنا على مدار إجمالي العام، متهما بعض الصفحات المعادية للدولة بنشر الشائعات المغرضة عن ارتفاع سعر الذهب نتيجة انخفاض قيمة الجنيه؛ بهدف إحداث خلل بالسوق المحلي.

وأوضح أن آلية العرض والطلب تعد المقياس الرئيسي لتحديد سعر الذهب على المستوى المحلي، لافتا إلى تدافع المواطنين على الشراء على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية التي شهدت ارتفاعات بسيطة على نقيض ما حدث خلال الربع الأولى من العام مع ارتفاع معدل الطلب.

ونفى إمكانية توقع أسعار الذهب محليا وعالميا؛ نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، معقبا: «لا يمكننا توقع ردة فعل سوق الذهب على تخفيض سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي».

وشدد على ضرورة زيادة تصدير كميات الذهب لتصل إلى نسبة 5 % من إجمالي المستهدف البالغ 100 مليار دولار.