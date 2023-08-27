مصرع 9 في حريق عربة قطار بالهند

لقي 9 ركاب حتفهم، اليوم السبت، بعد اندلاع حريق في عربة قطار متوقفة بمدينة مادوراي بولاية تاميل نادو جنوب الهند.

ونقلت وكالة "إيه إن آي" للأنباء عن مسؤولة محلية كبيرة في المدينة قولها في تسجيل مصور، إن الحريق اندلع بعد انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها بعض الركاب لإعداد الشاي على موقد، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت المسؤولة أن أكثر من 50 راكبا كانوا يستقلون العربة التي كانت مفصولة عن القطار ومتوقفة بالمحطة.

كما ذكرت وسائل إعلام هندية محلية أن الحريق، الذي شب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استمر لساعتين قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه، مضيفة أن 20 شخصاً أصيبوا في الحادث.