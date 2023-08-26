شيريكا جاكسون تفوز بذهبية سباق 200 متر ببطولة العالم لألعاب القوى

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فازت الجامايكية شيريكا جاكسون وحافظت على لقبها في سباق 200 متر ببطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في بودابست، حيث حققت ثاني أسرع زمن في تاريخ المسابقة.

وأنهت جاكسون السباق في زمن بلغ 41ر21 ثانية، بفارق 04ر0 ثانية عن لقبها في عام 2022، وبفارق 07ر0 ثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي البالغ 34ر21 ثانية واليت حققتها الأمريكية فلورنس جريفيث جوينر.

وجاءت الامريكية جابريلي توماس في المركز الثاني بزمن بلغ 81ر21 ثانية، وجاءت زميلتها شاكاري ريتشاردسون ، التي تغلبت على جاكسون في سباق 100 مترفي المركز الثالث بزمن بلغ 92ر21 ثانية.

فيما جاءت دينا آشر سميث، بطلة نسخة 2019 في المركز السابع.