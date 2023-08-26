تموين دمياط: تحرير 433 محضرا خلال أسبوع

أعلن محمد الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 433 محضرا تموينيا، خلال هذا الأسبوع، منها مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

وأكد، في بيان اليوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، تتابع حركة السلع في الأسواق والمنظومة التموينية، وتواصل الحملات على المخابز والمحلات والأسواق ومراكز تعبئة أسطوانات الغاز.

وتابع: شملت الحملات عدم الإعلان عن أسعار السلع وأسطوانات الغاز، وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، كما تم ضبط 15 كيلوجرام دجاج، و5 كيلوجرامات عجينة حواوشي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.