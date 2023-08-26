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تألق النجم مدحت صالح في حفله المقام ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، برعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا بحضور جماهيري كامل العدد

وبدأ مدحت صالح، حفله بتقديم أغنية «جايلكم يلي وحشتوني»، ثم قدّم بعضا من أغاني من التراث القديم مثل عبد الحليم حافظ، بينها أغنية «جانا الهوا».

وحرص مدحت صالح، على تحية الجمهور والقائمين على المهرجان لما قدموه من مجهود ضخم.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما، حيث تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، وتضم 45 حفلا متنوعا.