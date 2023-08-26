 مهرجان القلعة.. مدحت صالح يطرب آذان الجمهور بأغاني عبد الحليم حافظ - بوابة الشروق
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مهرجان القلعة.. مدحت صالح يطرب آذان الجمهور بأغاني عبد الحليم حافظ

حفل مدحت صالح في مهرجان القلعة
حفل مدحت صالح في مهرجان القلعة
حسام جودة
نشر في: السبت 26 أغسطس 2023 - 1:44 ص | آخر تحديث: السبت 26 أغسطس 2023 - 1:44 ص

تألق النجم مدحت صالح في حفله المقام ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، برعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا بحضور جماهيري كامل العدد

وبدأ مدحت صالح، حفله بتقديم أغنية «جايلكم يلي وحشتوني»، ثم قدّم بعضا من أغاني من التراث القديم مثل عبد الحليم حافظ، بينها أغنية «جانا الهوا».

وحرص مدحت صالح، على تحية الجمهور والقائمين على المهرجان لما قدموه من مجهود ضخم.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما، حيث تستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، وتضم 45 حفلا متنوعا.

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