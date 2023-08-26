زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر مدينة غزة

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استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل الصوت، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن اتحاد لجان الصيادين، قوله إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة-أربعة أميال بحرية في بحر منطقة السودانية.

وأضاف الاتحاد أن زوارق بحرية الاحتلال فتحت خراطيم المياه على المراكب، وحاولت إغراق أحدها، ما أضطر الصيادين لمغادرة المنطقة.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.