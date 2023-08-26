كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن تفاصيل اللائحة الجديدة والتي تتيح للطالب إمكانية التخرج خلال 4 سنوات دراسية، وذلك عقب استحداث نظام الساعات المعتمدة بمرحلة البكالوريوس.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، إن نظام الساعات المعتمدة يتطلب دراسة الطالب عدد ساعات تتراوح بين (154:159) ساعة دراسية، مشيرا إلى بحث إدارة الكلية السماح لطلاب النظام الجديد بالدراسة أثناء فترات الإجازة الصيفية.

وأوضح أن نظام الساعات المعتمدة يعتمد على الكفاءة العلمية، حيث يسمح للطالب صاحب المستوى الفائق بتسجيل عدد ساعات أكبر تصل إلى 21 ساعة خلال الفصل الدراسي الواحد، قياسا بالطالب المتوسط 18 ساعة والمتعثر أكاديميا 12 ساعة، معقبا: «ممكن الأخير يستمر 7 سنوات، والطالب المتوسط يستمر 4 سنوات ونصف، والمتميز يقدر يخلص خلال 4 سنوات».

ونوه بأن الكلية تطبق نظامين للدراسة، الأول النظام الاعتيادي القديم المنقسم إلى فصلين دراسيين وذلك بالأسعار الحكومية بحدود 2000 جنيه سنويا، والثاني الالتحاق بنظام الساعات المعتمدة مقابل مصروفات إضافية إلى جانب المصروفات الحكومية الأخيرة.

ولفت إلى أن اللائحة الجديدة للكلية تطبق نظام ساعات المعتمدة على النظامين سواء برنامج الرسوم الحكومية أو المصروفات الإضافية، موضحا أن الاختلاف يدور حول عدد الساعات المطلوبة، فالبرامج القديمة 159 ساعة في مقابل بين (154 إلى 159) ساعة لبرنامج المصروفات.

وتابع: «برنامج المصروفات أسهل لطلاب المصروفات الإضافية أنه يخلص في 4 سنوات، من الطالب الذي يكتفي بدفع المصروفات الحكومية».

ولفت إلى أن نظام كليات الهندسة في الولايات المتحدة 4 سنوات دراسية، في حين أغلب الدول الأوروبية تطبق نظام الـ 3 سنوات إضافة إلى عام آخر تدريب أو دراسات عليا وفق متطلبات التخرج.