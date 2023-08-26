رئيس اتحاد المطرودين الألمان بعد هزيمة النازية: الطرد سيظل صدمة بالنسبة للأجيال

حذر اتحاد المطرودين الألمان، الذين أبعدوا من بلادهم بعد هزيمة ألمانيا النازية، من التداعيات الصادمة للطرد وذلك بمناسبة "يوم الوطن".

وفي نص خطاب بهذه المناسبة، قال بيرند فابريتيوس في برلين اليوم السبت إن " تأثير صدمة الطرد وفقدان الوطن يستمر حتى جيل الأحفاد".

وأضاف: "نتحدث عن صدمة جماعية يمكن التحقق منها حتى الجيل الثالث من أحفاد المطرودين من وطنهم".

وقال فابريتيوس إنه يتساءل بناء على خلفية الحرب في أوكرانيا عما إذا كان بإمكان هؤلاء الأشخاص الذي تم اقتلاعهم من جذورهم على مدار فترة طويلة العودة مرة أخرى إلى حياتهم السابقة.

وأضاف فابريتيوس: "نحن المطرودين والمستوطنين المتأخرين نستطيع دونا عن أي شخص آخر في ألمانيا أن نثبت بمصداقية من واقع تجربتنا الذاتية أن الحرب كانت ولا تزال وستظل السبب الرئيسي لأعمال الطرد وفقدان الوطن".

ويمثل هذا الاتحاد الذي تأسس في عام 1957 المنظمة الجامعة لجمعيات المطرودين الألمان، وهو معني برعاية مصالح الألمان الذين تضرروا من حركات النزوح والطرد وإعادة التوطين في أعقاب الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا النازية عام 1945.