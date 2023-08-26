المقاولون: سنحصل على نسبة من انتقال صلاح لاتحاد جدة

كشف محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن النسبة التي سيحصل عليها فريقه في حالة انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي إلى فريق اتحاد جدة السعودي.

اتحاد جدة السعودي يسعى للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هجوم الفريق، فيما يرفض ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب التفريط في اللاعب.

وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «في حالة بيع محمد صلاح لأي فريق، سيكون هناك نسبة للمقاولون تبلغ 4% من عائد قيمة بيعه كحق رعاية».

في سياق آخر، أضاف: «نجحنا في بيع عمر فايد، إلى فنربخشة التركي، بمقابل مادي أكبر من أي مقابل تم عرضه على النادي من الأندية المحلية، وأتوقع نجاح اللاعب بقوة في الاحتراف الخارجي».

وأتم: «أرسلنا عرضًا للنادي الأهلي نطالب فيه باستعارة عمار حمدي، لكن النادي لم يرد علينا.. رغبة اللاعب هي اللعب في صفوف فريق المقاولون».