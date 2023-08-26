نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: خصومنا يدفعون نحو حرب عالمية ثالثة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن خصوم روسيا في الغرب يدفعون الجميع بقوة إلى بداية حرب عالمية ثالثة، متجاهلين إشارات موسكو.

وقال ميدفيديف، في مقابلة مع وكالة «تاس» وقناة «روسيا اليوم» الروسيتين: «لو اصغوا لها الإشارات لكان أفضل بلا شك، وعلى أي حال، لما كان العالم ليواجه تهديد حرب عالمية ثالثة.. في الواقع، يدفع خصومنا الجميع بقوة للقيام بذلك».

جاء ذلك تعليقا على الأطروحة القائلة إن رد فعل روسيا القاسي على العدوان الجورجي في عام 2008، كان ينبغي أن يكون إشارة واضحة للولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي «الناتو» حول الحاجة إلى الاستماع إلى مخاوف موسكو.

وعن الانقسام الداخلي بالولايات المتحدة، أشار ميدفيديف إلى أن المخاطر في الخلاف الداخلي وسط النخب الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية.

وقال ميدفيديف: «أمريكا الآن في حالة من الخلاف الداخلي، وأمريكا تصارع نفسها بنفسها، وأعتقد أن الخلاف يحمل طابعاً غير قابل للتسوية، وغالبا ما تنتهي مثل هذه النزاعات الداخلية بحرب أهلية».

وصرح بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح منذ فترة طويلة رهينة لأوكرانيا، ومتورطًا بعمق في الصراع الأوكراني، موضحا أن هذا أمر محزن لكل من واشنطن وكييف، وفق تعبيره.