مبيعات البنك المركزي العراقي تقترب من 981 مليون دولار الأسبوع الماضي

اقتربت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار الأمريكي من 981 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه باع خلال الأسبوع الماضي، وعلى مدار خمسة أيام فتح بها المزاد، 980 مليونا و899 ألفا و248 دولارا، بمعدل يومي بلغ 196 مليونا و179 ألفا و 849 دولارا، مرتفعا بنسبة 0.22 بالمئة عما سجله الأسبوع الذي سبقه، والبالغ 195 مليونا و739 ألفا و862 دولارا.

وجاءت أعلى مبيعات للدولار يوم الخميس، حيث بلغت 198 مليونا و800 ألف و354 دولارا، بينما كانت أقل المبيعات يوم الاثنين، وبلغت 190 مليونا و408 آلاف و102 دولار.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي 805 ملايين و777 ألفا و248 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 78 بالمئة مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 175 مليونا و122 ألف دولار.

وكانت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، وبلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.