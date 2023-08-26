العراق: خسائر أسبوعية طفيفة لخام البصرة

سجل خام البصرة، خسائر أسبوعية طفيفة، بعد أن شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية تذبذباً الأسبوع الماضي.

ووفق وكالة "شفق" الإخبارية، اليوم السبت، أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 68 سنتا ليصل إلى 38ر82 دولار، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 49 سنتا بما يعادل 59ر0%.

وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع أيضا بلغ 68 ليصل إلى 43ر85 دولار، وسجل خسارة أسبوعية أيضا بلغت 74 سنتا أو ما يعادل 74ر0%.

وتذبذبت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي مع ضعف البيانات الاقتصادية للصين أكبر مستهلك للنفط للعالم يقابلها شحة المعروض مع تخفيض أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لإنتاجهم.