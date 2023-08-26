وزير العمل: نحرص على نشر مبادرة سلامتك تهمنا لتأمين بيئة العمل في القطاعات المختلفة

أطلق الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مبادرة "سلامتك تهمنا" بمشاركة 32 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.



يأتي ذلك على هامش جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء، وافتتاح دورة تدريبية بشأن "التناول الإعلامي لموضوعات العمل الدولية" لمحرري العمل والإعلاميين المختصين بملف العمل.



وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال، وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات المشاركة كمثال ودافع لباقي الشركات يحتذى به في السلامة المهنية.



وتضمنت فعاليات المبادرة محاضرتين إحداهما عن جزء تشريعي في السلامة، وهو تشكيل الأجهزة الوظيفية ولجان السلامة، والأخرى جزء عملي عن كيفية التحقيق السليم في حوادث بيئة العمل، لضمان عدم تكرارها مستقبلًا؛ بهدف نشر الوعي، ونقل رسالة العمل الأمن الذي يحافظ على العنصر البشري والمادي، مما يسهم في الحفاظ على العناصر المنتجة الدافعة لعجلة الإنتاج.



وقال الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تحرص على العمل على نشر مبادرة "سلامتك تهمنا" على أوسع نطاق، لكونها مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتأمين بيئة العمل في القطاعات المختلفة، وهو ما يُسهم في زيادة الإنتاج.



وأكد أن التوعية بالحقوق والوجبات هدف من أهداف الوزارة، ويوجد توجيه مستمر إلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومديريات العمل بالمحافظات بنشر التوعية والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل جميع مواقع العمل من أجل سلامة العامل والمنشأة، وزيادة الإنتاج والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة التي ُيرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من ضمن مبادئها بيئة عمل نظيفة وأمنة.



وأوضح أن الوزارة مستمرة في سياساتها للتطوير والتعاون والحوار الاجتماعي مع جميع الشركاء من أجل نشر هذه المبادرة لخلق بيئة عمل أمنة، وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، بجانب التوعية بأن السلامة والصحة المهنية منهج علمي يستهدف تحقيق الأمان والطمأنينة.



وأضاف أن مبدأ المسئولية تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية، ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها وأضرار افتقادها، وكذلك مميزات وإيجابيات الالتزام بها.



وتابع، وحرصت الوزارة على إعداد نظام "التفتيش الإلكتروني" لنشاط السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتنفيذه على مراحل بهدف حوسبة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظات، وتحقيق مزيدًا من إحكام الرقابة وتطبيق القانون.



ومن جهتها، أشارت المهندسة غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتآمين بيئة العمل، إلى خطة واستراتيجية الإدارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.