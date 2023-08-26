ناجي شحاتة عن قضية أحداث الاستقامة: تعاملت مع الله وحققت القصاص العادل

كشف المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، عن طريقة تعامله مع أسلوب جماعة الإخوان في إطاله أمد التقاضي.

وقال شحاتة، خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، وعرضت مساء الجمعة، إنّه لم يكن يتكلم مع هذه العناصر إلا في إطار القانون.

ومتحدثا عن قضية مسجد الاستقامة بالجيزة، قال: «تنقطع صلة القاضي بالقضية بمجرد النطق بالحكم فيها.. أعتقد أني تعاملت مع الله في هذه القضية بالقصاص العادل من المتهمين في هذه الجريمة».

وتابع: «كانت هناك وحشية بالغة في قتل المواطنين من فوق الكوبري وكانت الواقعة في رمضان.. كان هناك مواطنون أبرياء قتلوا بدون أي ذنب، وكان القصاص العادل بإعدام المتهمين».