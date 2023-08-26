تحرير 108 محاضر خلال حملات رقابية في 4 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.



وفي مركز ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 20 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية على المخابز البلدية بقريتي نزلة البدرمان، وكفر خزام بدائرة المركز؛ للتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى مطابقته للمواصفات، حيث تنوعت المخالفات ما بين "نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم نظافة، عدم صرف بون"، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وفي أبوقرقاص، أكد تاج أبو سداح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية حررت 57 محضرا تموينيا متنوعا، منها 30 محضرا للمخابز بنطاق مجلس قروي اتليدم، بالإضافة إلى 27 محضرا تموينيا بدائرة المركز، حيث شملت المحاضر "نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم وجود سجل تجاري، عدم الإعلان عن الأسعار".



كما أشار هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إلى تحرير 11 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة على المخابز البلدية والأسواق، حيث تنوعت المحاضر ما بين "ذبح خارج المجازر، البيع بأزيد من السعر الرسمي، تجميع خبز بلدي، نقص وزن، عدم الإعلان عن أسعار، عدم نظافة، حيازة سلع تموينية مدعمة".



وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن مركز المنيا تمكنت من تحرير 20 مجضرا خلال حملة علي المخابز البلدية.