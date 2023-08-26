أسما شريف منير: في ستات كتيرة يتحلق شعرها ومحدش بيقف عندهم

قالت أسما شريف منير، إنها شخص يحرص على أن يكون بطبيعته وألا يكون متصنعًا على مواقع التواصل، مشيرة إلى أن قرارها بحلق شعر رأسها جاء صدفة ولم تُرتب له.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أنها ذهبت إلى الكوافير في الأساس لتركيب وصلات بالشعر وليس قصه، لافتة إلى أنها فوجئت بأن أحد العاملين بالمكان اتخذ القرار بقص شعره رغم أنه كان طويلًا في السابق.

ولفتت إلى أن العامل بالمكان أخبرها بأنه شعر براحة كبيرة بعد تلك الخطوة، قائلة إن الأمر دفعها للتفكير في حلق شعرها؛ خاصة أنه لم يكن صحيًا في الفترة الأخيرة.

وأكملت: «أنا بمشي ورا إحساسي لا رتبت ولا فكرت، الفكرة كانت وليدة اللحظة وحاجة كان نفسي طول عمري أعملها، كان نفسي أبدأ من الأول وعاوزة أفتح صفحة جديدة وبداية متفائلة وحاجة مختلفة».

وأوضحت أن المسئول عن قص شعرها طلب منها أن تمسك الماكينة لحلق رأسها؛ من أجل كسر حاجز الخوف، مضيفة عن سبب توثيق اللحظة: «متعودة أشارك المتابعين بكل حاجة جديدة أعملها، دي خطوة كبيرة كان لازم أسجلها».

وأكدت أنها كانت تعلم بأن الخطوة ستثير الجدل على مواقع التواصل، معقبة: «لكن في فرق بين إني عايزة ده وعارفة ده، عارفة الحاجات اللي بتخلي الناس يتكلموا، لكن كنت أتمنى أعمل حاجة أنا حساها وتعدي عادي».

وواصلت: «مفيش قضية في الموضوع، في ستات كتيرة بتعمل الموقف ده محدش بيقف عندها وبيقول لها ده، وفي محجبات بعتوا لي إنهم خدوا الخطوة لبدء رحلة علاجية».