رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: لقاحات كورونا أصبحت ضعيفة

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الأوسطية، إن العالم يشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد «EG.5»، خلال الفترة الأخيرة، منوهًا أن انتشار الفيروس لم ينتهِ بعد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات متحور كورونا الجديد غير دقيقة، لافتًا إلى أن بعض الدول لا تلتزم بتسجيل حالات الإصابة.



وأشار إلى تراجع إجراء المسحات الطبية والحجر الصحي لحالات الإصابة بالمتحور الجديد بنسبة 70%، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.



ونوه أن المتحور الجديد يتسم بسرعة الانتشار؛ رغم أنه لا يؤدي إلى الإصابة بأعراض خطيرة، قائلًا إن «قوة اللقاح أصبحت ضعيفة، لأن المتحور تحدث له العديد من الطفرات».



وأكمل: «نحتاج اليوم للقاح جديد أقوى يقاوم المتحور الجديد بكل طفراته وسلالاته، ويجب أن نهتم بالوقاية ومراجعة الطبيب عند الإصابة»، مؤكدًا أن نسبة الوفاة بسبب المتحور الجديد لا تتعدى 1%، ونسبة الشفاء أكبر بكثير من فيروس كورونا الأصلي.