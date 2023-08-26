كيبا يتحدث عن ظهوره الأول مع ريال مدريد

عبر الحارس المميز كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى ريال مدريد بعد الفوز بهدف نظيف على سيلتا فيجو لحساب الجولة الثالثة من الليجا الإسبانية.

وخرج كيبا بأول شباك نظيفة في المباراة الأولى له منذ انتقاله إلى اللوس بلانكوس على سبيل الإعارة قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بعد إصابة تيبو كورتوا.

وقال كيبا خلال وسائل الاعلام في اللوس بلانكوس عقب نهاية اللقاء :" إنه فوز مهم للغاية، أكمل بثلاث مباريات، لقد كانت مباراة صعبة للغاية ضد فريق سيلتا الذي ضغط كثيرًا، لقد كانت مباراة للنمو والصبر، وفي النهاية فزنا بها".

وأضاف:" "لقد حاولت أن أتعامل مع الأمر بهدوء قدر الإمكان. شيئًا فشيئًا أتعرف على زملائي في الفريق وأعرف ما يريده أنشيلوتي، يسعدني أن أساهم بحبة رملي".

واختتم كيبا التصريحات بالحديث عن الخروج بشباك نظيفة خلال المواجهة :" شيئًا فشيئًا أكتسب الثقة، أنا آخر من يصل، سعيد بالشباك النظيفة والنصر".