نفوق العشرات من رؤوس الأغنام إثر انقلاب شاحنة بالأردن

أفادت إذاعة الأمن العام في الأردن اليوم السبت، بأنها تعاملت مع عدد من الحوادث المرورية على الطريق الصحراوي، بينها حادث انقلاب شاحنة أدى إلى نفوق 60 رأسا من الأغنام.

وذكر التقرير المروري عبر الإذاعة، أن الحادث وقع على الطريق الصحراوي، قرب محطة الأبيض الأمنية باتجاه الجنوب، حيث تدهورت مركبة شحن لحظة قطع الأغنام للطريق العام، ما أدى إلى دهس 60 رأسا من الأغنام ونفوقها بالكامل، بحسب وكالة «عمون».

وأوضح مندوب إذاعة الأمن العام، أن سبب وقوع الحادث هو عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.

يأتي ذلك بينما كشف مساعد مدير الأمن العام لشئون السير في الأردن، العميد رامي الدباس، أنه سجل في الأردن 338 حالة وفاة بحوادث سير منذ بداية العام الجاري حتى منتصف شهر يوليو الماضي.