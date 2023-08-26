طالبان تعتزم منع النساء من زيارة متنزه «باند أمير» الوطني

أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، أن حركة طالبان ستمنع النساء الأفغانيات من زيارة متنزه باند أمير الوطني في إقليم باميان بوسط البلاد.



وأعلن وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان، خالد حنفي، خلال تجمع في الإقليم، وفقا لمقطع فيديو بثته قناة طلوع نيوز. وقال حنفي إن الحظر المفروض على زيارة النساء للمتنزه سيظل ساري المفعول حتى يتم وضع لوائح جديدة.



ودعا الوزير المسئولين الأمنيين وسكان المحافظة إلى "التعاون" في تطبيق الحظر. ووفقا لحنفي، فإن سكان المحافظة لم ينفذوا دائما تعليمات طالبان خلال العامين الماضيين.



غير أن مسئولا محليا في طالبان قال لوسائل الإعلام إن النساء اللواتي لا يلتزمن "بالحجاب الإسلامي" فقط سيمنعن من زيارة المتنزه.



ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، فرضت طالبان قيودا تدريجية على النساء في الحياة العامة، بما في ذلك منع النساء من مواصلة التعليم. وفي العام الماضي، منعت سلطات طالبان النساء من دخول جميع مدن الملاهي في البلاد.



وتم إعلان باند أمير أول متنزه وطني في أفغانستان في عام 2009. ويزور آلاف السياح كل عام البحيرات الزرقاء المذهلة في الصحراء الجبلية في وسط أفغانستان، بما في ذلك المسافرون الدوليون.