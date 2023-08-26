قالت أسما شريف منير، إن وجود الشخص تحت الأضواء يجعله عرضة للانتقاد طوال الوقت، مشيرة إلى وجود فرق بين إبداء الرأي وإيذاء الآخرين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن البعض ممن انتقدوها على مواقع التواصل؛ بسبب حلق شعر رأسها بالكامل، تحدثوا باسم الدين وفي نفس الوقت شتموها.

واستنكرت: «في ناس كتيرة بتتكلم باسم الدين وفي نفس الوقت بيشتموا فينا.. مش فاهمة إيه التناقض ده؟! إزاي تقول لي ميصحش وبتشتمني في نفس الجملة، أنا قصيت شعري أنا».

وتوجهت بالشكر إلى والدها الفنان شريف منير، على تفهمه لموقفها ودعمها؛ رغم قسوة التعليقات المكتوبة على مواقع التواصل، معربة عن تقديرها لوقوفه إلى جواره ونشره فيديو للتعبير عن الأمر على مواقع التواصل.

وأشارت إلى أنها لم تقرأ سوى التعليقات الجيدة للمتابعين على فيديو قص شعرها، مضيفة: «اتعودت مزعجش نفسي بآراء الناس الوحشين وأضايق نفسي، ومهما كان شريف منير أب ميحبش يسمع الكلام ده على نفسه أو بنته، أو يشوف إن في تجاوز لفظي».

وظهرت أسما شريف منير حليقة الرأس، خلال حضورها فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، حيث أقدمت على حلق شعرها، وصبغت فروة رأسها باللون الأصفر.