انتظام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية للأسبوع الثاني

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يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية بقسميها العلمي والأدبي، أداء الأسبوع الثاني لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 في 4 مواد، حيث يؤدي القسم العلمي الامتحان في مادتي التفاضل والتكامل والنحو، وطلاب وطالبات القسم الأدبي مادتي اللغة الإنجليزية.

وتفقد الشيخ خميس محمد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، لجان معهد بنين الإسكندرية وبنين سموحة النموذجي؛ للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية خارج وداخل اللجان.

وشدد على ضرورة تنفيذ الإجراءات والتعليمات المتبعة وضرورة الاستعانة بالتعليمات الخاصة بالامتحانات.

وأكد أن جميع العاملين القائمين على العملية الامتحانية، مهمتهم الأساسية هي توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات؛ لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة والتصدي للغش.