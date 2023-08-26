مصرع تاجر مخدرات ومعاونيه خلال تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسوان

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لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه واثنان من معاونيه خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في أسوان.

توصلت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية لمكان تواجد واختباء "صدام" أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المخدرات بأسوان، واثنين من معاونيه بحوزتهم مخدرات.

ولدى محاولة القوات الشرطة القبض عليهم، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق النار تجاة القوات الشرطة فبادلتها القوات إطلاق النيران. وتم إسكات مصدر النيران، ولقي العنصر الإجرامي ومعاونيه مصرعهم، وضبط معهم (100 كيلو بانجو، 15 كيلو حشيش، كمية من الأفيون، 3 بنادق آلية، 2 فرد خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.