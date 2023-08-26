 أوكرانيا تتهم روسيا باختطاف أطفال بذريعة الراحة والترفيه - بوابة الشروق
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أوكرانيا تتهم روسيا باختطاف أطفال بذريعة الراحة والترفيه

د ب أ
نشر في: السبت 26 أغسطس 2023 - 2:25 ص | آخر تحديث: السبت 26 أغسطس 2023 - 2:25 ص

قال مركز المقاومة الوطنية في أوكرانيا، إن الإدارات الروسية فيما سماها «الأراضي المحتلة مؤقتا» تواصل ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى أراضي روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» اليوم السبت عن المركز: «تم تسجيل المزيد من حالات نقل الأطفال من الأراضي المحتلة مؤقتا إلى منتجعات صحية ومراكز ترفيه في أراضي الاتحاد الروسي تحت ذريعة الراحة والترفيه».

وأضاف المركز أن مصادره أبلغت عن إقامة أطفال أوكرانيين في جمهورية كباردينو-بالكاريا في الاتحاد الروسي ومنطقة نوفوسيبيرسك.

واعتبر مركز المقاومة الوطنية الأوكراني أن خطف الأطفال هو أحد مكونات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الروس ضد الشعب الأوكراني.

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