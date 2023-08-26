فحص 3 آلاف حالة في قافلة طبية صدقة على روح أشهر جراح بالمنيا

نظمت أسرة الطبيب الدكتور الراحل جمال إسماعيل الدويني، استشاري الجراحة العامة بالمنيا والملقب بأشهر جراح، قافلة طبية شاملة التخصصات الطبية، وذلك صدقة على روح الطبيب وأسرته، الذي توفي في حادث مأساوي هو وزجته وأحد أبنائه، في ذات اليوم من العام الماضي.

بدأت القافلة صباح الجمعة بمقر عيادته القديمة بمسقط رأسه بمركز سمالوط، وتطوع عشرات من الأطباء لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا طوال اليوم، وشملت تخصصات جراحة عامة وباطنة، وأنف وأذن وعظام، وأسنان، وقدم معمل تحليل تخفيض 50% على التحاليل، وتم توقيع الكشف على 3 آلاف حالة بجميع التخصصات الطبية.